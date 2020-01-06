行政院副院長陳其邁首次站路口輔選，今（6日）晚間6時許陪同立委候選人江永昌站在新北市中和區景平路，向下班民眾及往來車輛揮手致意。（葉書宏攝）

行政院副院長陳其邁首次站路口輔選，今（6日）晚間6時許陪同立委候選人江永昌站在新北市中和區景平路，向下班民眾及往來車輛揮手致意。（葉書宏攝）

行政院副院長陳其邁首次站路口輔選，今（6日）晚間6時許陪同立委候選人江永昌站在新北市中和區景平路，向下班民眾及往來車輛揮手致意，陳其邁大讚江永昌是優質立委，不僅協助中央政府推動稅制改革讓人民有感，更積極向中央爭取經費建設新北、建設中和。

陳其邁一現身立即吸引大批支持者圍觀，民眾爭相要和陳其邁、江永昌合影，期間還有不少支持者向陳其邁要簽名，陳大方回應，他也不忘提醒支持者「一定要全力支持5號江永昌，讓他可以順利連任。」

陳其邁表示，江永昌長期都在財政委員會，關注稅制改革，對於他協助中央政府推動有感減稅，總共約542萬人受惠，平均減稅金額約1萬至1萬5000元，也相當關心長照及幼托政策。

陳其邁也替江永昌叫屈，他表示，選舉過程中有很多抹黑，對手一支手指頭指別人，四支手指頭指自己，江永昌沒有任何包袱，無論對於新北市、中和區交通建設都相當用心，尤其是三環三線等捷運建設，時常督促行政院動作要快一點，建設不分藍綠，對地方有利的全力以赴。

江永昌表示，政見中也有提到交通願景，未來環狀線也在景安站交會，因此才會選在景安站對面拜票，和陳其邁關係非常好，曾經是立法院同事時常一起討論政策，今年2020年長期照顧特別扣除額，每人每年定額12萬元且不用單據，就是陳其邁當初在會議上的決定。

(中時 )