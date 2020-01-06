桃園會展中心將在機捷A19站旁，占地約2.87公頃，並以陶淵明「桃花源記」為設計構想，以桃花和日光呈現視覺意象，預計2023年完工，投入經費約41億元。6日在桃園區舉辦簽約典禮，盼帶動台灣會展產業發展。

會展中心外觀將以桃花及日光的交互作用，產生光影的律動，創造落英繽紛、繁榮昌盛的意境。至於大廳及垂直動線也會延續落英繽紛視覺意象，並由盒中盒形式，展現會展中心空間。

桃園市長鄭文燦表示，桃園會展中心為地上4層、地下2層的建物，總樓地板面積為7萬6120平方米，將以會議為主、展覽為輔，並有國際會議中心、展覽館等，一旁還有桃園棒球場、亞洲•矽谷創新研發中心、觀光旅館的BOT招商案、購物中心等。

經濟部長沈榮津則說，國際會議在台舉辦的次數排名亞洲第5、全球23，而桃園展演中心落成後，有靠近機場的優勢，相信會提升台灣會展產業的國際競爭力。他也提到，會展產業帶動觀光、交通，還有周邊服務產業的發展，也是行銷台灣優良產品及國際形象的重要品牌。

(中時 )