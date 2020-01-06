香港交易所行政總裁李小加6日表示，未來十年，中美兩極化格局將帶來更大的地緣政治和經濟發展挑戰，中國與世界的金融市場迫切需要雙方均認可的「戰略緩衝區」來實現市場的聯通與融合。因此香港的作用只會更加突出，「不是淡化，更不會被邊緣化」，港交所也會加快推進與大陸市場的互聯互通。

路透報導，李小加6日以「2020已至，香港還行嗎？」為題撰寫網誌。李小加稱，回想2019年的風風雨雨，中美兩極化的世界格局已基本定型，「科技將比以往更具顛覆性的力量，重塑世界經濟與全球社會，但其惡性競爭也會帶來前所未有的破壞力」。李小加認為，在兩極之間必然比以前更加需要翻譯機和轉換器，香港在這方面的功能會顯得尤為重要與迫切。

他表示，「香港仍然會是中國資本市場開放與國際化進程中的極其重要的一環，我們仍然任重而道遠」。因此，港交所未來會繼續推進與大陸市場的股票、債券和商品的「三通」，包括債券雙向通、商品交易通和清算通等等，以加大陸市場的國際化進程。

股票通方面，李小加稱，未來港交所要做的是升級、擴容、換代，從現貨通擴容到衍生產品通，從二級市場通擴容到一級市場通，讓更多的產品來，讓資本更高效、更安全地流入與流出。

債券通方面，未來港交所需要加快雙向通進程，首先著手交易所市場的債券雙向通，通過推出回購、離岸清算、融資融券等多種服務提高兩地現券市場的流動性，用科技找到重塑國際債券市場的機會，通過合作、合資、併購等多種方式加快國際化佈局。

商品通方面，香港沒有大宗商品市場發展的天然土壤，未來港交所需要努力的是複製股票通模式實現商品交易通、清算通，通過產品互掛等方式讓大陸商品市場和國際商品市場的價格接軌，實現「價格通」，加快在岸實物交割的國際化進程。同時，也希望利用科技幫助重塑大陸大宗商品市場的交易和融資生態。

(工商 )