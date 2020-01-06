農曆年搶福袋迪士尼兩大明星米奇米妮福袋6日率先開賣！將分別於新光三越南西店、台中中港店快閃店販售；首日就出現民眾漏夜排隊16小時搶頭香，福袋價值自千元-5,000元，每袋999元，在近期香港迪士尼樂園因反送中而人潮業績大衰退之際，台灣消費力更是驚人。

迪士尼指出，2020鼠年即將來臨，全球歡慶米奇米妮本命鼠年，「鼠於你」期間限定店即日起至2月9日在新光三越台北南西店三館推出多項專「鼠」好禮，由於開幕首日前50名顧客享有米奇米妮款限定新春福袋買一送一，甫吸引不少民眾漏夜排隊，此次福袋最受矚目還是迪士尼首度發行「2020鼠於你紀念幣」，收藏意義非凡。

在期間限定店假日（週五到週日）及春節期間（大年初一到初五）單筆消費滿2,020元，達成「好禮接接樂」劍玉大挑戰即可把限量「2020鼠於你紀念幣」帶回家，在三次機會內，讓木球與劍身合而為一就可以獲得紀念幣；至於台中中港店10樓天空劇場「鼠於你」期間快閃則自16日起至2月10日展出，除了限量福袋，到台中店可參加「好運賺不停」轉陀螺大賽，轉動陀螺持續10秒以上，亦可獲得紀念幣。

(工商 )