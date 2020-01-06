為啥總在故宮閉館前夜下雪？北京氣象部門：純屬巧合 20:452020/01/06 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北京今天下了今年第一場初雪。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今晨（6日），在雪中醒來的京城變成一片銀裝素裹的童話世界，白雪皚皚，美不勝收。說起賞雪景，很多人的第一念想就是去故宮感受下「紅牆白雪」的美景。但為啥總在故宮閉館前夜下雪？北京氣象部門：純屬巧合 2020年的第一場雪，比以往時候來的更「巧」一些：這場雪恰好又下在故宮週一慣例閉館的前夜（5日）。 遊客們又少了個欣賞紫禁雪景的機會，不由得發出靈魂質問：為什麼總在故宮閉館前一天下雪？難道宮裡有能控制天氣的超能力？ (旺報 ) #故宮 #下雪 #白雪 #巧合 #第一 也許您會感興趣 推薦閱讀 沈一鳴參加元旦升旗 竟透露詭異巧合 18:152020/01/02 政治 職貢圖見四方來朝 台灣原住民風情在列 18:102020/01/02 生活 第一藝術空間展出「珍藏」林宗賢創作展 19:422020/01/02 財經 接軌國際零距離 一銀打造有溫度的「雙語分行」 20:012020/01/02 財經 2020年新春報喜 歐美股市連袂走揚 22:562020/01/02 財經 財神爺開工送賀禮 威力彩開出3.41億元頭獎 23:252020/01/02 生活 《金融股》一銀接軌國際，打造6家雙語分行 08:012020/01/03 財經 黑鷹失事五星殞 30年前鬼月墜機事件詭異巧合多 00:002020/01/04 社會 蘇宏達痛批叛國說 國家級造謠 04:092020/01/04 焦點新聞 國寶級爌肉來了 故宮肉形石彰化展出 04:102020/01/04 地方新聞 兩岸熱門新聞 郝柏村還原抗戰真相──共軍敵後發展與百團大戰（二） - 兩岸史話 - 言論 陸媒：蘇州十全街突然塌陷 商戶急撤離 - 兩岸 告別「水上漂」生活 長江漁民退捕上岸 - 兩岸 - 旺報 為啥總在故宮閉館前夜下雪？北京氣象部門：純屬巧合 - 兩岸 - 旺報 美國押錯寶 5G落後華為主因 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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