今晨（6日），在雪中醒來的京城變成一片銀裝素裹的童話世界，白雪皚皚，美不勝收。說起賞雪景，很多人的第一念想就是去故宮感受下「紅牆白雪」的美景。但為啥總在故宮閉館前夜下雪？北京氣象部門：純屬巧合

2020年的第一場雪，比以往時候來的更「巧」一些：這場雪恰好又下在故宮週一慣例閉館的前夜（5日）。

遊客們又少了個欣賞紫禁雪景的機會，不由得發出靈魂質問：為什麼總在故宮閉館前一天下雪？難道宮裡有能控制天氣的超能力？

(旺報 )