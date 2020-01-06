針對國民黨2020候選人韓國瑜競選辦公室指控，駐日代表謝長廷成立的新文化基金會多年來以政治補助養網軍攻擊政敵，並在大選中編製教戰守則假冒韓粉，刻意在網上攻擊他人以引發反感。謝長廷在臉書上發文稱，韓營什麼都扯上他，他沒有參選，卻經常佔選舉新聞版面，藍營太想念我 ，每天唸茲在茲 ，不累嗎？

國民黨2020候選人韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋今天早上召開記者會指出，駐日代表謝長廷成立的新文化基金會，多年來經常辦各種以公共、文化為名的活動，藉此公務部門申請預算補助，並在營隊活動當中，編製教戰守則指導如何在網路上反串假韓粉，這「根本就是培養楊蕙如們的溫床」。王淺秋指控，基金會用文化名義吸收學生、用政府預算打擊異己，謝長廷與民進黨應該說清楚此事。

韓國瑜競選辦公室6日召開 「抓到了！網軍操作假韓粉」記者會，總發言人王淺秋（圖）拿出證據，指控新文化基金會為民進黨培養網軍，並有完整教戰守則。（圖／王英豪攝）

謝長廷對此回應稱，「韓營召開記者會指責新文化工作隊在做假韓粉教學，又扯上我。只好上該臉書看發生什麼事？（這是我第一次上該網站），原來是把年輕人在網路文諷刺文章看成教學，誰教誰啊？！」

謝長廷說，「新文化工作隊是我創立的沒錯，30年前，負責人已經第三代。我參與創黨並為民主進步黨命名是35年前，黨主席傳了16屆。每一代都有自己的創意和作法 ，為歷史留下足跡。」

謝長廷表示，「藍營太想念我 ，每天唸茲在茲 ，不累嗎？」「韓陣營什麼事都扯上我，2020我沒有參選，卻經常佔選舉新聞版面，怪怪的，好了，可以讓我好好做外交了嗎？」

王淺秋指稱謝長廷的新文化基金會向公務部門申請預算補助，提供補助的單位包括環保署、文化部、青發會、食藥署、悠遊卡公司、合庫等，共提供經費補助119萬元。而在營隊課程當中則有「如何打出超級像韓粉的流言反串文」的教學文案，參加講師都是民進黨的立委、議員、官員，甚至是親民進黨的名嘴，包括行政院副院長陳其邁、民進黨秘書長羅文嘉等等。這個課程網頁至今存在，沒被撤掉，等於是專門且長期有一堂課在教人如何當「假韓粉」發表貼文。

新文化基金會的書面教材指出，首先，先打好非常沒有邏輯的留言範本，再將關鍵字轉換成「綠蛆」等中年深藍用語；刪除所有標點符號，不要有空格；開頭加上「我不是韓粉但是我看不下去」，文末加上「認同+1」。最後，到各種批評韓國瑜的粉專留言就大功告成，「但切記不要提到發大財，否則就會被發現反串」。

(中時電子報)