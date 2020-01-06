台中市立委第四選區民進黨候選人張廖萬堅6日繼白天車隊遊行後，晚間到西屯溪西地區騎電動自行車掃街拜票，並發送氣球、書簽及橡皮擦等文宣品，沿途民眾熱情揮手支持。張廖萬堅表示，希望能以清新的選舉方式與「孩子就是未來」的理念爭取年輕選民認同。

張廖萬堅說，上週組成「堅持車隊」，騎ubike掃街深入基層、貼近人群，成效也備受民眾好評，因此在今天上下午車隊遊行掃街後，晚間堅持車隊升級成電動自行車後從溪西服務處整裝再出發，經永福商圈至中科購物廣場向民眾拜票並發送文宣品，沿途民眾也熱情地揮手為張廖萬堅加油，氣氛熱鬧非凡。

張廖萬堅表示，社會一直在進步，現今選民傾向更清新的政治環境，因此在人潮較擁擠的商圈或巷弄裡改以自行車掃街拜票，避免影響交通，並且發送氣球、書簽及橡皮擦等文宣品，一方面宣傳過去三年多努力的成果爭取選民認同，一方面也希望能增進親子共讀的溫馨風氣。

他強調，重視親子與教育議題，募書贈書超過20000本、辦理親子藝文活動超過百場，也爭取將近70案的校園建設，中科一帶新建案多，也有較多的年輕夫妻，因此騎自行車深入社區內爭取年輕選民的支持。

張廖萬堅說，未來四年將推動「111故事計畫」，預計募書贈書10000本、培育1000位說故事志工、辦理100場親子藝文活動，盼「孩子就是未來」的從政理念可以獲得年輕選民的認同。

(中時 )