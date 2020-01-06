發現遭不明人士以其名義印製發送不實文宣，立委黃秀芳（中）本月2日舉行記者會嚴正澄清，痛批選舉奧步汙辱彰化選風。（競總提供／謝瓊雲彰化傳真）

選戰最後倒數120小時！彰化縣立委第二選區戰況太激烈，竟出現派報業者印製兩份不實文宣，還意圖以候選人名義「自打臉」，彰化地檢署接獲檢舉後偵辦，5日逮捕40歲黃男、28歲陳男，並查扣1萬多張不實文宣，訊後依違反《選罷法》意圖使人不當選、《刑法》偽造文書等罪嫌，6日上午向彰化地院聲請羈押禁見未獲裁准，僅裁定限制住居。

檢警調查，兩份文宣針對公共政策議題，一份假借立委黃秀芳名義，主題印著「捷運要停」，另一份則印製「支持大麻合法化」，並以另名候選人張瀚天的名義印製。

根據了解，兩份不實文宣，刻意盜用、模仿兩個候選人陣營的競選文宣格式，不論是文宣版面編排或選色，其中「捷運要停」日前已陸續在第二選區內發放，遭黃秀芳競總人員發現後，認定有誤導選民之嫌，立即報案，並開記者會嚴正澄清。「支持大麻合法化」文宣共3箱一萬多張，尚未開始發放，就遭到檢警攔截查緝。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，全案由檢察官陳顗安組成專案小組指揮偵辦，專案小組經多日調閱相關資料，鎖定黃姓（40歲）、陳姓（28歲）兩人涉有重嫌，昨日指揮彰化分局警員前往相關處所搜索，在黃男車輛扣得假借另一立委候選人名義、印有「支持大麻合法化」的藍色文宣，共3箱1萬多張。

黃秀芳本月2日舉行記者會上嚴正駁斥不實文宣，強調從未主張不蓋捷運，且捷運綠線延伸到彰化正是她極力爭取的建設之一，痛批選戰最後關頭，各種骯髒選舉奧步，是在汙辱彰化選風；既然檢方已抓到人，證實這些文宣是有人意圖造假誤導，呼籲選民不要輕信，也勿再流傳。張瀚天競總則低調表示，由於尚未看到文宣內容，將在了解詳細情況後再研議是否提告。

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(中時 )