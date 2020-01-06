王若琳去年榮獲金曲獎評審團獎，近來推出新翻唱專輯《愛的呼喚》，日前在上海靜安體育中心舉辦「愛的呼喚巡迴演唱會」，也是她首度挑戰四面台的演出，她說：「我很喜歡四面台的形式，這樣演出比較生動，對我來說更好發揮，表演時可以更融入音樂的情境與互動。」

她熱唱31首的自創曲及翻唱歌，獻唱翁倩玉代表作〈愛的迷戀〉，身穿著折華麗斗篷，來向翁倩玉致敬，搭配在她在古著店購入的亮眼頭飾造型，十分吸睛，王若琳事前親自一手打理多套服裝造型，秀出私下收藏的衣服，她說：「我很喜歡這次的服裝造型，很投入也很享受首場演出，以及在四面台上被音樂圍繞的感覺。」

王若琳在尾聲唱最後一首歌〈If I Had Words〉，感觸很深，忍不住淚崩，她說：「如果我有文字，可以為你創造出一天，我會用歌聲讓今天的早晨化作金黃色與真誠，我會讓這一天，直到永遠，然後，讓它在充滿月光的夜晚中結束，這就是〈If I Had Words〉，歌詞的意思，今天非常謝謝你們來到這裡。」

她在開唱前，在飯店裡閉關籌備，飲用工作人員為她準備的雪梨湯護嗓，而演出結束後，她放鬆大啖當地美食、生蠔粥等。此外，她下月在廣東省中山舉辦第2場巡演，預告將可望唱回台北，時間及場地目前仍在規劃中。

王若琳日前在上海開唱。（索尼音樂提供）

(中時 )