戴愛玲將於5月23日在台北國際會議中心舉辦「戴愛玲 愛戴2020」演唱會，出道18年的她，首度舉辦大型個唱，心情興奮，向粉絲喊話：「你們的肺活量，都給我練起來。」近來為籌備演唱會，她除了原本已談定的演出，決定忍痛婉拒春酒、尾牙邀約，據悉，已推掉20場，粗估少賺600萬元。

她演唱會以專輯《失物招領》新歌〈愛戴〉為主題，日前拍攝宣傳照，穿上訂製合身禮服，裙擺長達3公尺，氣勢十足，她自信說：「這件禮服好漂亮華麗，直接穿上剛剛好，我彷彿就像一隻站立式的俏麗美人魚，還可以看到我的翹臀。」

談到出道18年才開大型個唱會太晚？她充滿感激表示18年對她來說剛剛好，「此刻是我身心靈狀態最自在的時候，幾年前曾有過機會，但當時其他因素、加上自己也想太多，去年底得知邀請開唱機會，就決定來吧，我準備好了。」

她特別感謝主辦單位與經紀公司、索尼唱片同事一起籌備協助，屆時一定會獻上一場非常精彩演出，她說：「背歌詞我完全沒問題，擔心的是感謝名單，這一路以來有好多貴人幫忙，要好好謝謝他們。」

戴愛玲將舉行首場大型演唱會。（媒體棧國際行銷提供）

(中時 )