空軍黑鷹直升機發生8死5傷的失事事故，協助解讀黑盒子的運安會前天表示，初判8成可排除動力機械、下沉氣流問題，至於是否是人為因素待查。外傳此說發引發國防部內部不滿，批運安會逾越職權並質疑有洩密之虞。運安會今發出聲明指出，僅就紀錄器解讀進度提出說明，強調絕未對外指出本次事故為人為因素，且無洩密之情形。

運安會說明，此次依據與國防部合作協議書內容，接受委託辦理飛航紀錄器資料解讀，並1月4日下午將初步解讀結果提供軍方。至於有媒體指出，運安會偕同地檢署參與調查與詢問證人等事宜均為不實。

運安會表示，飛航紀錄器資料包含飛機高度、速度及座艙語音等，運安會利用該資料判讀模擬出直升機飛行軌跡及操作過程，這些資料已交空軍督察室專人帶回研判；運安會從未對外揭露相關飛航資料與座艙語音，無媒體所稱洩密情形。

最後，運安會強調本次黑鷹案事故調查係由軍方主導，本會對外發言僅就紀錄器解讀進度提出說明，絕未對外指出本次事故為人為因素。

(中時電子報)