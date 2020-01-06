冬季也能聽到美妙聲音？樹蛙男高音唱歌等你來聆聽！细的低語從草叢中傳出，雖然不像夏季蟬聲那般的嘹亮，卻有專屬冬季的優美旋律。近期走在台北市立動物園園區時，路邊的草叢中，就不時傳出低沉的鳴叫聲，葛~~葛~~葛~~的聲音，常令遊客百思不得其解，究竟是什麼動物的叫聲?原來是台灣特有種「台北樹蛙」的繁殖鳴叫聲。

葛~~葛~~葛~~的聲音原來是台灣特有種「台北樹蛙」的繁殖鳴叫聲。（台北市立動物園提供）

台北樹蛙是台灣的特有種，生活於台灣北部低海拔山區及平地，繁殖期為冬季，依靠東北季風帶來的雨水進行繁殖，因為是兩棲類，生活史離不開水，所以棲息地集中於潮濕多雨的北部地區。平時生活於樹上的台北樹蛙，也只有冬季繁殖時才會來到地面，這時強壯而且很會鳴叫的雄蛙，會在軟濕地表上尋找有落葉、倒木、石頭遮蔽或岩壁縫隙等的位置，挖一個洞躲在裡面鳴叫。

近期走在台北市立動物園園區時，路邊的草叢中，就不時傳出低沉的鳴叫聲。（台北市立動物園提供）

而其他不夠強壯的雄蛙呢？他們會在那些強壯雄蛙四周伺機而動，當那隻優勢的雄蛙成功吸引到雌蛙時，就會蜂擁而上，一同爭取繁殖的機會。另一個有趣的現象，就是台北樹蛙不會將卵泡直接產在水裡或是水邊，而是產在離水體有一段距離的地表上，孵化出來的蝌蚪會躲在洞裡的小水坑中，等到下雨時才會跟著雨水流進鄰近的水域裡。

台北樹蛙棲息地集中於潮濕多雨的北部地區。（台北市立動物園提供）

台北樹蛙和其他許多的本土物種一樣，都是原本生活於大台北地區的生物，受到人類多年開發活動影響而逐漸消失。但最近卻有越來越多的外來生物，因為適應了人類開發活動所營造出的環境，開始進駐我們周遭的各個角落。其實生態和生活並不是兩種完全對立的事情，只要我們開始減少汙染和水泥化自己的生活環境，本土動物依然有機會重新回到我們共同的家，關鍵就在人類怎麼去看待和面對這一層關係而已。

台北樹蛙繁殖期為冬季。（台北市立動物園提供）

台北樹蛙是台灣的特有種。（台北市立動物園提供）

冬季性感男低音 台北樹蛙忙求偶。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)