金門春節關懷之旅 縣長帶頭下鄉慰問 20:092020/01/06 中時 李金生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 楊鎮浯縣長（右二）由董燊處長（左二）與陳文顧鎮長（右一）陪同關懷金湖鎮民。（縣府提供／李金生金門傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 楊鎮浯縣長（中）由董燊處長（左）與吳有家鎮長（右）陪同關懷金湖鎮民。（縣府提供／李金生金門傳真） 金門縣府展開春節關懷之旅，縣長楊鎮浯今（6）日率同社會處長董燊、社福科長王茲繐等人偕金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家下鄉探訪弱勢族群，關心平日生活狀況和需求，並致贈慰問金提前向大家賀節。 縣府指出，這項歲末關懷慰問行程，除縣府發給慰助金外，日前桐甫企業也捐贈新台幣110萬元，做為縣籍低收入戶的慰問金，將於春節前夕連同縣府慰助金一併轉送，讓弱勢家庭添購年節物品，也能感受社會的溫暖和愛心。 (中時 ) #金門 #春節 #關懷之旅 #楊鎮浯 #董燊 #陳文顧 #吳有家 #桐甫企業 也許您會感興趣 推薦閱讀 春節連假疏運 國道每天0至5時免收費 13:052020/01/02 生活 春節限定 台灣大加價購再祭「加量又降價」 13:192020/01/02 財經 《通信網路》瞄準寒假短期吃到飽需求，台灣大祭「加量又降價」 13:412020/01/02 財經 感謝警察春節堅守崗位 中和警友會好窩心 22:132020/01/02 社會 「金門鄉親大陸通」 微信公眾號今上線 10:092020/01/03 生活 猛禽紅隼掛網落難 金管處野放返大自然 15:332020/01/03 生活 南台灣飯店 春節訂房爆棚 04:102020/01/06 產業．科技 春節疏運！南崁北上國道免停紅燈 14:442020/01/06 生活 春節前送愛 台塑企業400餘萬元春節禮金幫助弱勢家庭 17:082020/01/06 生活 金大栽培華僑子弟 僑親捐款加油支持 18:402020/01/06 生活 生活熱門新聞 兩波冷空氣接力報到 氣象局曝最凍時間 - 生活 去除毒素農藥 營養師：這3種菜要先汆燙 - 生活 吐司抹醬藏致癌物？這幾樣恐中鏢 - 生活 連續16天 麥當勞3人氣炸物買一送一 - 生活 好市多超豪邁試吃分店曝光！網驚：太誇張 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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