楊鎮浯縣長（中）由董燊處長（左）與吳有家鎮長（右）陪同關懷金湖鎮民。（縣府提供／李金生金門傳真）

金門縣府展開春節關懷之旅，縣長楊鎮浯今（6）日率同社會處長董燊、社福科長王茲繐等人偕金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家下鄉探訪弱勢族群，關心平日生活狀況和需求，並致贈慰問金提前向大家賀節。

縣府指出，這項歲末關懷慰問行程，除縣府發給慰助金外，日前桐甫企業也捐贈新台幣110萬元，做為縣籍低收入戶的慰問金，將於春節前夕連同縣府慰助金一併轉送，讓弱勢家庭添購年節物品，也能感受社會的溫暖和愛心。

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