金斧頭與銀斧頭的童話故事，耳熟能詳，卻在台中市警五分局水湳派出所上演相同劇情，1對27年次與29年次的女性長輩，日前失智症遺忘回家的路，因年紀相仿，且先後時間被派出所員警帶回警所，員警笑稱扮演湖中女神，負責「迷途金銀姐妹花」返家任務。

警方指出，這對金銀姊妹花彼此沒有血緣關係，卻在很接近的時間點，由水湳派出所的暖警送到水湳派出所等候家人認領回，分別由水湳派出所警員在陳平路協尋的張石女士，她獨自一人出門散步，因患有失智症遺忘回家的路，上午出門即未進食，員警提供暖呼呼的粥讓她食用並等待家屬。

另范姓婦人在路口慌張地徘徊許久，她則是從三重下來尋找她的胞妹，但僅知道姓名和住在水湳市場一帶，多年不見早已記不清地址，不知如何是好，從而警方亦將她帶返所幫忙尋找她的胞妹，再由胞妹來認回。

其中1位家屬趕到派出所要認領迷途長輩，值班員警就像湖中女神般趕緊確認：「您要認領的是金長者？還是銀長者呢？」，和緩的語氣也讓家屬緊張的神情頓時消失，感謝警察協助。警方呼籲，有長輩的家人應申請手鍊或縫上聯絡資訊在長者衣物身上，走失才能順利找到。

(中時 )