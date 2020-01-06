第5屆永美盃籃球邀請賽4、5日於台東高中體育館熱血開打。（莊哲權攝）

第5屆永美盃籃球邀請賽4、5日於台東高中體育館熱血開打。（莊哲權攝）

第5屆永美盃籃球邀請賽4、5日於台東高中體育館熱血開打。（莊哲權攝）

第5屆永美盃籃球邀請賽4、5日於台東高中體育館熱血開打，經過激烈競爭，永美隊下起3分雨，連射進5顆3分球，以61比40氣走山水天地隊，首奪社男組冠軍，獲獎金3萬元，隊員高聲吶喊，超級開心。

為提升台東籃球運動風氣，賴永美飼料股份有限公司主辦、衣術大學運動行銷協辦第5屆永美盃籃球邀請賽，社男組有永美、青年城、晉誠營造、山水天地、Maji、沙城豹，預賽分為兩組，採循環制取兩名晉級，決賽採單淘汰；老馬組則有騰淵老馬、威豪健身事業、皇天老馬、Guanshaness，採循環賽取1名冠軍。

5日的社男組決賽由山水天地對戰永美，前2節實力相當，第3節永美下起3分雨，由控球後衛徐誌陽首先開火，背號13號林英宏連續兩個抄截得分，球員接連射進5顆3分球，加上成功防守，最終以61比40奪冠。

賴永美飼料股份有限公司老闆、永美領隊賴俊睿激動地為球員加油，比賽完，聲音也都啞了，他開心地說，跟大家一起為籃球瘋狂是很棒的事。

另外，35歲以上的老馬組，由皇天老馬奪冠，獲得獎金8000元，領隊陳錫南表示，球員從20幾歲一起打球，常到外縣市比賽，大家平時都有在運動，體力不輸年輕人，也很開心能奪冠，鼓勵球員「可以打球打到老、越打越健康」。

永美盃承辦人陳盈貞表示，往年社男組邀請8支台東縣強隊，今年縮減至6隊，各隊都推派菁英，多場比賽是以兩分之差取勝，強度明顯提升，比賽也更加精采；盃賽邀請專業裁判，以及廠商衣術大學設計Logo，希望營造「有質感的賽事」。

(中時 )