二極體廠德微科技（675）公告2019年12月合併營收為1.28億元，較2018年度同期增加3.6％，累計全年合併營收為15.48億元，年增2.61％，德微指出，2019年自2月農曆春節以來，每月營收均可達1.25億元，除了合併亞昕科技帶來的綜效外，市場需求增溫也是不變的趨勢。

德微進一步表示，目前集團出貨對象仍美系大客戶為重，與主要客戶關係密切，可即時掌握產業最新發展趨勢，而自有品牌「Eris」出貨比重亦有逐年增加之趨勢，雙成長將使德微未來穩健樂觀。

展望今年，德微持續維持審慎樂觀看法，根據國際半導體產業協會（SEMI）預估，2020年全球半導體產值將可望有5～7％的成長幅度，加上5G世代來臨，物聯網等裝置數量對二極體的需求升溫，有助帶動相關供應鏈訂單成長，而德微以高規格與高安全性應用搶佔全球通訊、消費電子、車用等市場，將使德微在2020營運穩健成長。

(工商 )