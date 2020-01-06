炎亞綸先前參加大陸真人秀《演員請就位》、《蒙面唱將猜猜猜》等，獲得好評，將在3月推新音樂作品。然而他在2018年底經歷的感情風波，讓他至今很難對外人打開心房，笑說比順其自然更無所謂！他坦承：「要怪也只能怪自己。」當時他被爆疑似劈腿，與舊愛私下對話及私密照遭外流，他第一時間發聲明向外界致歉沒處理好私生活。

他回首那段低潮時光，又碰上摯愛的外婆逝世，雙重打擊下，身心重創，靠著家人、朋友、粉絲的陪伴，挺過黑暗期，但也影響了他現在交新朋友，無法輕易的信任對方，他一直相信人性本善，無奈卻引狼入室，「會有任何人帶著不同目的、心態來接近你。」信任對他而言成了人生下一個課題，「這不會是當成一個傷疤，就放在心裡，讓我學習成長。」

此外，他去年10月離開待了15年的華研國際音樂，成立「晴空鳥」工作室，目前正忙拍公視與日本NHK的電視影集《路》，他在華研15年，自認是非常忠誠的藝人，幾年前就想開工作室，因為膽怯沒有貿然行事，「多續了一次約，這次就沒有這麼順利，我需要踢到鐵板，面對自己的懦弱，如果永遠冀望別人推著你走，但不自己邁開腳步也是無法前行。」

他自己當老闆後，從去年開始著手創作新歌，預告在3月推出，他誇下豪語：「沒有完成就會退出演藝圈！」新作幾乎都已創作完成，他透露歌詞把以前對於在網路上的一些感受，轉換成文字，曲風從沒有嘗試過的風格。

他不只在歌唱領域嘗試新挑戰，在《演員請就位》裡，受到導演陳凱歌教導，與明道、鍾欣潼（阿嬌）等演員互動，受益良多。他比喻以前的自己是1杯半滿的水，事實上滿到不行，只是自己不知道，他透過跟導演的學習後，替他倒掉一半以上的水，重新燃起演戲的熱忱。

他憶起拍攝首集時，事前一字不漏的背下台詞，甚至連對方得都背下來，「像是我剛當新人，怕會搶別人的詞，又要留空間給自己做反應，才會背下別人的詞」，走過自我懷疑、迷惘之後的他豁然開朗，在最後一集時，他獻上深深擁抱給陳凱歌，「很感謝在迷失的時候，有人拉著你，以至於不會在黑暗中迷失方向，導演還誇讚、信任我，這是莫大的鼓勵。

炎亞綸正積極籌備音樂新作。（盧禕祺攝）

(中時 )