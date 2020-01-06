美國波音AH-64阿帕契(Apache)，是美國最優異的攻擊直升機；俄國卡莫夫Ka-52(北約代號「鱷魚」Alligator)，是俄國最好的攻擊直升機。一般來說美俄武器裝備是彼此敵對，但是埃及卻同時擁有這兩型直升機，使得他們從「對手」成了「隊友」。

防衛部落格(Defence Blog)報導，2019年12月11日，埃及海軍與伊拉克進行了兩棲登陸演習，埃及派出兩棲突擊艦納瑟號(NS Gamal Abdel Nasser ,L1010)，剛好被拍攝到甲板上的 Ka-52和AH-64D兩種攻擊直升機，同時準備出擊的有趣畫面。值得注意的是，這兩種直升機都是首次在直升機航艦上使用。

KA-52艦用型「海鱷魚」，主旋翼可以折疊。(圖/卡莫夫)

埃及是個典型的「不接邊」國家，與美國、俄國保持等距，武器裝備也是美國與俄國都會採購，以減低遭武器禁運的風險。2015年，埃及與俄羅斯國防產品出口公司簽訂了購買46架Ka-52戰鬥直升機的合同，成為Ka-52的首個國外客戶。

Ka-52是同軸雙旋翼直升機，它不需要尾旋槳來抵消力矩，升力表現很好，機首裝有Arbalet-52毫米波雷達，可探查30公里的目標。俄國的Ka-52正在進行雷達升級，改進成V006 Rezets 主動陣列雷達，搜索能力將擴張到100公里。

西北風級兩棲突擊艦。(圖/聖納澤爾造船公司)

納瑟號突擊艦是法國的西北風級(Mistral class)，原先是提供俄羅斯的，俄國於2011年向法國訂購2艘北風級，分別叫伏拉迪沃斯托克號(Vladivostok ,中文稱「海參崴」)與塞瓦斯托波爾號(Sevastopol)，，但是2014年發生烏克蘭東部糾紛與克里米亞危機，歐洲做出共同決議，對俄國武器禁運，法國船廠選擇賠償違約金，不交付這艘軍艦。

之後幾經談判，2015年10月，埃及與法國造船協會DCNS簽署了一項協議，代購這兩艘西北風級，兩艦的實際價值為9.5億歐元(318億新台幣)，據信該合同主要由沙烏地阿拉伯代替埃及出錢。

埃及將兩艘突擊艦取名叫納瑟號與沙達特號(Anwar al Sadat ,L 1020)，納瑟號在2016年6月23日抵達亞歷山卓，沙達特號於2016年10月1日到達亞歷山卓。

至於阿帕契，是埃及空軍在1995年向美國訂購的36架AH-64A，到了2000年，波音公司宣布了一項升級案，將埃及現有的阿帕契升級到AH-64D的水準，但美國政府拒絕提供桅頂的毫米波長弓雷達，直到2009年，才獲准取得12架帶有長弓雷達的AH-64D Block II。

(中時電子報)