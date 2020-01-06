「國家訓練運練中心東部訓練基地」今天在台東大學附屬體育中學揭牌。（莊哲權攝）

「國家訓練運練中心東部訓練基地」今天在台東大學附屬體育中學揭牌，東京奧運游泳培訓隊成為首支進駐選手，總教練李澄峯表示，目前已有王星皓、王冠閎達到奧運A標，期待藉由當地優渥的訓練環境，提升選手成績，為2020年東京奧運全力備戰。

由教育部補助約1億元在台東體中興建的國訓中心東部訓練基地，今天啟用，今年東京奧運游泳培訓隊也正式進駐，總教練李澄峯表示，目前已有王星皓、王冠閎2位選手達到奧運的A標，希望藉由在東部訓練基地集中訓練，強化游泳培訓隊整體技能，也期待所有選手在4月中的「2020年東京奧運游泳測試賽」力拚達標，爭取更多參賽席次。

體中校長林鴻源表示，國訓中心去年9月3日與該校簽署「共同設置東部訓練基地合作協議」後，由教育部補助近億元經費，整合校內訓練場館、宿舍及餐廳等資源，提供國家培訓隊移地訓練的新據點。

體育署長高俊雄署長、國訓中心執行長李文彬都肯定縣長饒慶鈴對於體育推動的用心，希望能與縣府及台東地方體育界共同努力，營造成為各類運動項目移地訓練的基地，目前積極爭取郭婞淳，及更多國內外選手到此訓練。

饒慶鈴說，體力就是國力，在她擔任縣體育會理事長時就非常重視及關心東的體育發展，感謝國訓中心給予台東機會，成為國家東部運動訓練基地，希望未來能夠培育更多優秀運動人才，為國爭光。

(中時 )