手持國旗的藍營支持者看到空拍機熱情揮動國旗。（呂妍庭攝）

嘉義縣議員詹琬蓁、李國勝擔任主持人，要庶民站出來，下架蔡英文。（呂妍庭攝）

國民黨立法委員曾銘宗喊要讓嘉義出身的立委上3席，一起為嘉義市、嘉義縣打拚。（呂妍庭攝）

嘉義縣第二選區無黨籍立委候選人林國慶要大家一起打破明文規定。（呂妍庭攝）

選戰倒數衝刺，藍綠陣營6日晚在嘉義市拚場隔空叫陣，國民黨在金山路封路辦「團結之夜－庶民站出來」大型造勢晚會，盡管韓國瑜未到場，改由夫人李佳芬代打，在藍營支持者和韓粉堅強意志下，現場不到8點，就吸引5萬人到場相挺，在藍綠兩方已進入肉搏戰關鍵時刻，藍營支持者展現拚勝選氣勢。

國民黨這場「團結之夜－庶民站出來」縣市聯合大型造勢晚會，請來黨籍立委曾銘宗、名列不分單立委安全名單第8名的前立委翁重鈞、台南市議員謝龍介等人到場助講，嘉市立委候選人傅大偉、嘉縣第一選區黨籍立委候選人王啟澧和第二選區無黨籍候選人林國慶都上台演說，彼此相互拉抬聲勢，營造團結氣勢，欲翻轉嘉義縣市現任3席立委都是民進黨的處境。

國民黨造勢活動不能免俗的「國瑜夜市」同樣擺出陣仗，沿路兩側擺滿攤位，許多身著國旗裝的支持者早早到場又買、又吃，三五成群揮舞著國旗就高喊「韓國瑜凍蒜」，氣勢高昂，主辦單位指出，現場起初擺放8000張椅子，之後一路追加，7點不到主持人就宣布現場已破1萬2000人，近8點更喊出現場已有5萬人。

(中時 )