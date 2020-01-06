玩具迷照過來！最夯玩具收藏家必到打卡地標「美光站 X LAM TOYS」首次移師台中草悟廣場！來自香港玩具設計公司來台快閃，激發無限童年回憶，帶給無敵鐵金剛熱情狂粉、哆啦a夢系列商品的粉絲一站購足所有經典商品，巨大扭蛋抽好禮，快閃期間免費入場，讓粉絲買好買滿，還能拍出超羨慕系列美照！趁著寒假、過年假期將至，來台中重溫兒時美好回憶。

巨型扭蛋熱潮絕不能不扭，玩扭蛋立即抽1折優惠限定商品券。（圖取自活動官網）

每天守候電視機前看著哆啦A夢長大的粉絲們！全店超過100款哆啦A夢系列商品，有辦公室療癒系陶瓷馬克杯、身為愛地球環保必備保溫袋，還有這次主打系列之一哆啦A夢發光聖誕樹，三款顏色、三種發光模式選擇，還有限定黃色元祖哆啦A夢，附贈竹蜻蜓、放大燈以及絆倒機器人等配件！巨型扭蛋熱潮絕不能不扭，玩扭蛋抽優惠限定商品券。

盒玩公仔迷們照過來，玩了、買了肯定必上癮LAM TOYS全品項公仔大匯集，2019變色龍一代盲盒到第五代，小心機設計聖誕造型系列、剖半磁鐵多樣式把玩樂趣多，還有化身超萌糖果騎士變色龍來守護家園！

2004年經典電影功夫裏頭最令人印象深刻的不外乎就是穿睡衣、燙大捲的包租婆。（圖取自活動官網）

風靡亞洲的超萌貓咪蛋蛋系列盒玩嗎？詼諧可愛又一秒滿足貓奴們內心私慾的公仔，這次插畫家不二馬全新力作「苦惱小貓」系列共九款不同煩惱的可愛小貓們要來和粉絲相見歡；上百款盲盒盒玩公仔迷必逛必買，還有更多購物車明細必買商品都在台中美光站一次購足！

插畫家不二馬全新力作「苦惱小貓」系列共九款不同煩惱的可愛小貓們要來和粉絲相見歡。（圖取自活動官網）

美光站聖誕快閃店

日期：即日起至2月2日

時間：平日12:00-20:00 假日10:30-21:00

地點：台中草悟廣場

(中時電子報)