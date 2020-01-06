桃園市政府6日在龜山舉辦「坪頂地區設立高中」説明會，市議員林正峰質疑，說明會是為了民進黨立委候選人鄭運鵬舉辦。他說，支持增設高中，但現況難度高，他估算光買土地就要60億，這場說明會是「選舉秀」

林正峰說，自己爭取10多年在坪頂地區設立高中，其中難處相當清楚。最大就是土地取得困難。他說，該處大多數土地都是持分共有土地，另外該處用地容積移轉可賣到6、70萬，就他估算，若要全部土地需要60億，質疑根本就不可能。林也強調，如果不是為了鄭舉辦，為何鄭在6日的電視政見發表中，還特別提到此事。

鄭運鵬陣營則回覆，林正峰身兼國民黨立委候選人陳根德競選總部的幹部，必須為了選舉利益到場唱反調，也不讓民進黨有政績，可以理解，但非常遺憾。鄭陣營反提出質疑，林講這麼久，過去做不到設立大崗高中才是選舉作秀。鄭陣營補充，選舉期間鄭仍是現任立委，可以在任期內啟動規畫高中，才是坪頂之福。

市府教育局表示，該案土地面積為4.68公頃，從去年至今地主持續以容積轉移方式，捐給市府，1年來已經有2.56公頃，若順利取得完整範圍土地，就可以進行首期校舍新建工程。此外舉辦設校說明會，已經依照往例，並非為特定候選人舉辦。

(中時 )