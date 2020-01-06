高雄房市夯，豪宅和首購同樣受益，價量齊揚！專攻豪宅建案的皇苑建設，2019年全年銷售99戶，每戶達超過3,000萬元的豪宅，總額達32億元，創下5年新高紀錄，其中，皇苑「御寶」一案，就賣出70戶，皇苑董事長郭敏能6日晚間7時，在漢來飯店舉辦的尾牙表示，預計2020年業績還會再成長20％，以這樣的銷售速度，慢工出細活的皇苑成屋，將在2021年全部Clean， 2022年以後，恐怕就沒有皇苑的成屋可賣了。

為了取之於社會，用之於社會的企業責任，郭敏能同時在6日晚間的尾牙中宣佈，為了感念父親，他在去年尾牙宣布將籌設的「皇苑樹荃慈善基金會」，就在6日正式核准設立，他說，台灣話有句「呷果子拜樹頭」，因此，「皇苑樹荃慈善基金會」，未來基金的七成，將用以幫忙弱勢，三成從事社會服務，善盡企業社會責任。

郭敏能針對去年高雄房市表示，高雄房地產去年表現，非常精采，小坪數首購價量，活蹦亂跳，蛋黃區首購宅一坪23萬元起跳，連蛋白區也都站穩17萬元，大坪數產品則是個案表現，品牌建商依舊是富豪的首選。

他說，皇苑建設幾個案子，「去年都賣得非常好」，其中，「御桂園林」完銷，「御寶」賣了70戶，「皇苑世紀館」成交10幾戶，預售的「御之苑」也賣了10幾戶，總共賣出99戶，「有一戶買主因為出價少1萬元，皇苑不願出售」，否則就是100戶了。

郭敏能指出，皇苑建設去年總共銷售約32億元，是近5年最高，年增33.33％，也是歷年次高，今年預計還會再成長20％，以這樣的銷售速度，皇苑的成屋將在明年就全部Clean， 2022年以後，恐怕就沒有皇苑的成屋可賣，他強調，「這也是沒辦法的事」，為了堅持皇苑的高品質，「我寧可精雕細琢、慢工出細活」，不辜負消費者對皇苑的信心。

皇苑建設2015年到2019年的銷售金額，分別為5億元、14億元、22億元、24億元、以及32億元。

郭敏能認為，高雄房市去年之所以能夠價量齊揚，其中之一是，中美貿易戰，促使台商資金回流，根據經濟部預估，2019年中美貿易戰引發的台商回流熱潮達7,800億元，當這些實質投資資金進入台灣後，必然會進入金融市場、資本市場，進入房地產購買住家、商辦、廠辦的需求超乎預期。

他說，台灣在2019年實施CRS（全球版肥咖條款），這紙全球追稅令，讓富豪們的海外金融帳戶透明化，藏在海外的所得，大部份都想回流，因為不動產並不在CRS查稅的範圍內，促使高資產的有錢人，把房地產當多元配置的一種投資。

另一個因素則與「韓流」有關，郭敏能指出，自從韓國瑜當選高雄市長以來，高雄房地產市場一片欣欣向榮，尤其是首購及首換，成屋賣不夠，現在市場六成以上是預售，反映在市場的數字是，去年高雄市房屋買賣移轉棟數37,250棟，比前年的33,263棟，增加11.9％，顯見市場對高雄有信心，也因為外商、台商、台北客重回高雄房地產市場，使得高雄市成為六都中，房地產最活絡的地區。

至於今年的房地產市場，郭敏能認為，因於台商資金回流、以及營建成本等2項因素的強大支持，他持續看好房地產後市。

他說，房價上漲已是不可抗的趨勢，不是建商要漲價，而是營建成本飆高，因為，模板、鋼筋、水泥都上漲，最嚴重的是「缺工」，現在建築工地都在和廠辦搶工人，土地的漲幅更是讓建商買地買不下去，以一塊地經過建商規劃銷售，再加上利潤，現在「一坪換不回一坪」，建商都在低報酬的環境經營，土地漲，中小建商買不起，上市櫃建商沒在怕，大者恆大，市區精華地都在大建商手上。

(工商 )