集結一群創業家、個人自發性舉辦「冰雪送暖 陪你成長-陪伴弱勢及身障兒童觀影與扮裝」，日前現場邀請170位弱勢家庭以及身障孩童前往觀影，此次活動透過各界幫忙與認購電影票，促成這場活動，同時也鼓勵需要被關愛的孩童勇敢面對生命挫折與挑戰，活動回響熱烈，預計18日於台中舉辦第二波觀影活動，歡迎共襄盛舉。

在大學任教20年的活動發起人黃瓊儀表示，本次活動之所以能順利舉行，要非常感謝新媒體力量把大家的愛聚在一起，透過網路宣傳，幫助孩童圓了一個進電影院觀影的夢。

活動在短短一個月內完成企畫與整合各方資源，並順利讓孩子們如期看到院線賣座電影「冰雪奇緣2」，許多家長以及志工都感到不可思議。適逢選舉期間，大家對於新科技感到恐懼以及不信任的同時，本次活動成功舉辦，也體現善用新媒體資源及正向力量的可貴。

一位參加觀影活動的喜憨兒家長表示，這次讓孩子勇敢走出來和大家一起到電影院，現場感受歡樂氣氛，孩子們都很激動，希望以後可以多一點這樣的活動。主辦單位表示，本次活動邀請觀影對象是弱勢家庭以及身心障礙的孩子們，他們可能在童年遇到比一般孩子更多困難與挑戰，希望透過這次活動給他們滿滿的愛，減少成長過程中的遺憾。

活動共同主辦單位包含金谷威數位行銷、芮尼設計行銷、神仙教母的夢想禮服、兒童拍拍攝影工作室、存在映像工作室、信酉帆布、國民派對、小食棲所、烤我麻吉、采藝影像創意有限公司、Lin_Studio蕉蕉等團隊，聚集10多家在地商家共同辦理，透過新媒體整合，互相串聯與合作，橫跨數位行銷、攝影、服飾、食品、妝髮等不同領域。

活動預計18日舉辦第二波台中場觀影活動，歡迎符合資格的家庭與孩童可到活動粉絲專頁「一份禮物A Gift」報名，名額有限，額滿為止，歡迎各界共襄盛舉。

(中時 )