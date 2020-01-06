蔡英文總統繼5日陪同雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬拜票，6日又到雲林縣參加造勢晚會，連續2天強力輔選，強調蘇治芬是濁水溪以南最關鍵的一席，這次的關鍵是投票率，把票投進去，守護台灣的工作才能完成。

民進黨6日晚上在雲林縣麥寮鄉拱範宮第2停車場，舉行「榮耀大雲林，眾星護台灣」造勢晚會，邀請水牛伯游錫堃、嘉義縣長翁章梁、立委余天、國民歌后張秀卿等人，1萬張椅子晚上6點就坐滿，為蔡英文、蘇治芬加油造勢。

蔡英文總統表示，她到雲林助選超過10次，因為雲林是選情最膠著的地方，雲林此席立委是濁水溪以南最關鍵的一席，一定要讓蘇當選。這次的關鍵是投票率，大家一要出來投票，把票投進去，守護台灣的工作才能完成。

蘇治芬指出，往後4年台灣的未來就在我們手中，3代同堂是雲林農業首都要的生活，再給她4年到立法院，去爭取還未完成的建設，雲林沿海各鄉鎮她都已經做好規畫，請鄉親一定要支持她。

雲林縣北港朝天宮董事長蔡咏鍀意外現身站台，他強調本來就支持蔡英文，此次站台只是更堅定的表達他的立場。

(中時 )