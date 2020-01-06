清宮古裝劇的宮鬥先驅不能不提到經典港劇《金枝慾孽》，當中的宮鬥霸主「如妃」讓人印象深刻，事實上嘉慶年間真的有一位鈕祜祿氏如妃，而該戲也有參考她的背景，這位宮鬥霸主甚至嘉慶年間長壽活到咸豐末年。

《金枝慾孽》中，如妃和皇后鬥的厲害，史實卻是曾同住一宮撫育格格和阿哥。（圖／翻攝自陳秀珠網站）

《金枝慾孽》由港星鄧萃雯所飾演的如妃，在第一部中一開頭就慘忍的賜死陳妃，隨後又為了爭寵催生生下一個格格，但又因催生緣故小格格過世，加上和皇后、華貴人、淳貴人、安貴人的爭寵宮鬥關係，讓人對她又愛又恨。

如妃事實上在嘉慶年間地位真的僅次於皇后，加上生下2女1子，算是得寵的妃子。（圖／翻攝自微博）

歷史上如妃其實不太可能和皇后爭寵，原因是如妃和當時的皇后都姓鈕祜祿氏，皇后是如妃的族姐，在嘉慶九年她因懷孕從如貴人晉封為如嬪時，甚至和皇后同住儲秀宮撫育孩子，之後才搬到鍾粹宮，加上孝和睿皇后之後當了皇太后，如果如妃真的和她不和，她不可能會安逸活到73歲。

如妃從進宮後，一路從如貴人、如嬪當到如妃，道光、咸豐年間更被晉封為如貴太妃、如皇貴太妃到恭順皇貴妃。共生下2女1子，咸豐十年過世於圓明園，也是最後一位死在圓明園的妃子，因為圓明園在同年年底就被英法聯軍給毀。

(中時電子報)