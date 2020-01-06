大陸電信設備巨頭華為旗下海思半導體，多年來視為只提供自家產品服務，有媒體指出，海思去年4月成立子公司「上海海思」，如今為了打破僅限供貨華為的模式，開始向外出售產品。華為持續布局，也激勵中芯國際股價上揚，顯見「中國芯」概念仍未消散，中芯也有望拿下海思首波對外銷售晶片的訂單。

據《電子工程專輯》（EE Times）報導，海思半導體為大陸最大的晶片設計公司，過去華為把海思這家晶片設計公司當作自家產品的晶片部門，然而，在海思高層去年12月深圳國際電子展（ELEXCON 2019）發表一份報告指出，海思有意圖向公開市場銷售晶片，並對市場客戶展示4G通訊晶片，藉此說明決心。海思表示，將以去年4月成立的上海海思對公開市場銷售，深圳海思則是繼續為母公司華為供應晶片。

對此，中芯股價6日急拉，盤中一度逼近4%漲幅，自去年12月以來該公司股價上漲3成，市場認為，中芯作為大陸最大的晶圓代工公司，若這兩家公司有意營造「中國芯」供應鏈，中芯有望拿下海思晶圓代工訂單。

據路透報導，美國政府大力遊說荷蘭政府，要求半導體設備製造商荷商艾司摩爾（ASML）將限制出售設備給陸企，加上先前中芯所訂購極紫外光刻(EUV)設備傳出貨狀況卻被改成「等待後續通知」，一度引發外界懷疑美國施壓荷蘭的疑慮。ASML則是回應，是為了遵守《瓦聖納協議》，須等待荷蘭政府審核出口許可，才能出貨中芯。

(中時電子報)