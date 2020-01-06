男人為了增強「性能力」各種偏方無所不用其極，有名天才男子想延長做愛時間，竟然將麻醉藥品古柯鹼塗在陰莖「噴嘴口」，未料，當他與女友翻雲覆雨時，女友因為吞吐「深喉嚨」誤食過量毒品，急救無效死於床上。

據英國《The Sun》（太陽報）報導，德國有名從事醫學工作的男子，疑因為懷疑自己性能力，擔心與女友做愛時，太早「解甲收兵」會被嘲笑陽痿，於是在和他的病患女友啪啪前，用含有古柯鹼的管制麻醉藥，塗在自己的生殖器上。

未料，他在和女病患「嘿咻」時，女孩子興致一來，含著他的「樂器」如癡如狂吸吮，直到兩人開始上下起伏時，女孩子突然昏厥口吐白沫，雖然本身是醫生的他立即將女伴送往急診室，仍告不治。

據新聞報導，這名醫生已經被捕，正在接受戒毒治療，而這名「誤食」毒品致死的女子也不是第一名受害者，因為這名喜歡在做愛時，用古柯鹼當麻醉劑塗在生殖器上延長「套弄」時間的醫生，過去至少讓其他兩名女子有同樣遭遇，只是當時沒有釀出人命。

(中時電子報)