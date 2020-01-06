嘉義縣山、海區立委陳明文、蔡易餘致詞大打主權牌，呼籲支持者一定要向親朋好友催票、年輕人要回家投票。（張亦惠攝）

嘉義縣山、海區立委陳明文、蔡易餘致詞大打主權牌，呼籲支持者一定要向親朋好友催票、年輕人要回家投票。（張亦惠攝）

2020「民主聖地我來顧」大嘉義之夜6日晚上在嘉義市立棒球場登場，由蔡英文總統及嘉義縣市3位候選人聯合造勢，現場擺放約5000張椅子，到晚上7點仍有支持者陸續進場，王美惠競選總部工作人員表示，因人數爆滿，後續仍在追加椅子中。嘉義縣山、海區立委陳明文、蔡易餘致詞大打主權牌，呼籲支持者一定要向親朋好友催票、年輕人要回家投票。

蔡易餘說，台灣不要變香港，所以要堅定我們的主權，這次嘉義拚給台灣看，嘉義贏台灣就贏。過去3年蔡英文帶領行政院、立法院團隊打拚，完成年金改革、推動稅改、提高長照預算等，民進黨永遠跟大家站在一起，蔡也強調，嘉義縣市都是一家人，大家一定要縣市都催票，因為對手會用假消息、抹黑的手段，「最後一周就是對抗抹黑、假消息的關鍵時刻」，立院通過反滲透法就是不要讓中國的假消息影響台灣。

陳明文說，自己一輩子都奉獻給嘉義，將嘉義縣很多不可能的建設化為可能，嘉義市噴水池是民主的地標，嘉義縣在民主歷史中也扮演很重要的角色，2000年開始嘉義縣一直站在本土政權這、挺民進黨執政，這場選舉台灣人要用選票跟世界說「台灣拒絕一國兩制」向親戚朋友催票，總統投給3號蔡英文，立委投給4號蔡易餘、5號陳明文、6號王美惠，「3456顧台灣」。

(中時 )