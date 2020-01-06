行政院長蘇貞昌今晚到板橋幫張宏陸助選。（王揚傑攝）

民眾黨候選人巧遇蘇貞昌，列隊高喊「院長好！」。（王揚傑攝）

行政院長蘇貞昌今（6日）晚至新北市板橋區為子弟兵張宏陸輔選，出動車隊掃街拜票，行前蘇貞昌特別提到蘇花改今天通車，由此可看出民進黨政府執政的效率。車隊剛出發，碰巧民眾黨第七選區立委候選人吳達偉和競選團隊在隔壁餐廳用餐，吳等在路邊列隊高喊「院長好！」蘇貞昌車隊快速通過，並未回應。

蘇貞昌表示，今天來幫張宏陸助選，張宏陸是非常有經驗民意代表，曾代理板橋市長、兩屆議員、一屆立委，經驗豐富，像張宏陸這樣正派、誠懇的人，相信板橋市民會支持他，板橋市民也希望從板橋選出好立委，能在國會為板橋做事。

民眾黨候選人吳達偉表示，遇到蘇貞昌純屬巧合，又不是「吃飽太閒」，專程來等他。

拜票車隊行經板橋民有街時又遇插曲，有民眾開車闖紅燈，不慎撞倒海山警分局騎車前導的督察組巡官，該員隨後被送往亞東醫院，所幸並無大礙，車隊行程繼續，並未受到影響。

(中時 )