5G競標今（6）日持續進行第一階段數量競標，暫時總得標金已經衝破1000億元！其中最熱門的3.5GHz頻段，單價已經超過底價的3倍。目前三個頻段暫時總得標金為1004.95億元，NCC主秘蕭祈宏表示，對於最後結標金額、時間已經不敢再猜，就尊重市場機制，並持續呼籲業者理性、冷靜，考量各種成本。

5G首波數量競價進入第19天，累計190回合，NCC表示，本日結束時暫時得標價合計1004.95億元。10個回合之中，3.5GHz分別有兩個回合沒有業者提出需求，不過仍有兩次達到下一回合單價升1.03倍的標準，目前3.5GHz每單位回合價為36.61億元，明日首個回合單價就會加倍。

NCC也再次呼籲電信業者理性、冷靜，由於未來相關網路建設等各項投資仍需相當資金挹注，皆屬業者必須考量的成本，NCC將來也會就得標者各項費用訂定之合理性予以關注，以保障消費者權益。

NCC表示，各頻段暫時得標情形，3.5GHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價988.47億元，其中27個單位頻寬以當前回合價(第190回合) 36.61億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升306.8％；28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標16個單位頻寬，暫時得標價16.48億元，其中16個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1.8GHz頻段暫無得標頻寬。

(中時 )