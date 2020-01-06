台灣草根保養品牌「廣源良」，也是絲瓜水第一品牌、年銷超過300萬瓶，市占率居全台之冠。為佈局外銷市場，廣源良大手筆砸下逾5億元重金打造彰化福興廠，2020年元月正式啟用，年產能可達500萬瓶；下一步還規劃於中國大陸投資建廠，誓言要將台灣保養品牌外銷到世界各地。

人稱「絲瓜先生」的廣源良董事長施仲廣表示，廣源良目前的營收八成來自內銷市場，但近年來積極佈局搶攻外銷市場，已陸續打進中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞等國家或區域。他強調，隨著廣源良位於彰化縣福興工業區的體驗工廠正式啟用後，未來將翻轉內外銷比重，目標是外銷八成、內銷二成，進一步擴大市場規模。

施仲廣進一步指出，耗資5億元打造的廣源良彰化福興廠，可說是全台唯一透明化產線及製程，看準的是國際市場。因此產線引進了高規格的純水設備，多道過濾程序可以去除98％的雜質，而且自動化的產線、無菌無塵的生產環境，從理瓶、填充、到鎖蓋，透過透明化的生產線，讓安心生產製程一覽無遺，以「平價化、高品質」為訴求，做好產品外銷全世界的準備。

走進廣源良位於福興工業區裡、建築外觀光鮮亮眼的體驗工廠，一眼就看到了牆上寫著大大的「島嶼上的一抹浪漫」標語，內裝陳設充滿了文青與無印風，與傳統化妝品工廠予人的印象截然不同。施仲廣笑著說，浪漫的起源，是當年丈母娘為老婆準備的兩瓶絲瓜水當嫁妝，眼看當時已屆80歲高齡的丈母娘，肌膚仍不著歲月的痕跡，這兩瓶絲瓜水啟迪了他一生的事業。

立志成為「島嶼上的一抹浪漫」的廣源良，創立至今33年來，主打天然植萃保養品，與台灣在地小農契作，多年來創新研發了絲瓜水（菜瓜水）、絲瓜籽、蘆薈、小黃瓜、綠豆薏仁、秋葵、果物搖滾等系列商品，至今已延伸出逾百種天然植萃保養品項，打造「台灣MIT草根品牌」，深受陸客團的喜愛，曾經名列陸客來台觀光指定必買的前三大伴手禮之一。

「10個陸客約有8個會買回去當伴手禮」，施仲廣自豪地說。不過，近年來由於陸客團大幅減少來台旅遊，絲瓜水的銷售量明顯下滑，廣源良積極轉攻外銷市場，甚至規劃在上海投資設廠，未來將透過網購等平台，將台灣本土保養品牌打進大陸、甚至全世界。

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