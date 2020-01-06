在美股上市的大陸電動車大廠蔚來6日公布最新業績，2019年12月，汽車交付量總計達3,170輛，不僅再創單月新高，更已連續第五個月打破月銷紀錄。至此蔚來2019年全年累計交付量已突破兩萬台。在此利多消息激勵下，蔚來6日盤前股價大漲近20％。

新浪財經報導，蔚來公布數據顯示，2019年12月，蔚來交付量達3,170輛，其中ES6交付量為2,537輛，ES8交付633輛。總計蔚來2019年累計交付20,565輛汽車，其中ES8交付9,132輛，ES6交付11,433輛。

此外，蔚來還透露，截至目前，蔚來已開業門市達70家，其中包括22家蔚來中心，48家蔚來空間，覆蓋52座城市。

上述利多消息帶動6日蔚來股價大漲。盤前蔚來股價一度漲近20％，截至晚間7點半，蔚來汽車報4.19美元，上漲0.36美元，漲幅9.4％，漲幅略有收窄。

報導稱，蔚來創辦人兼董事長李斌表示，蔚來在2019年12月仍能逆勢取得高增長，除了該公司產品和服務在品質、性能和價格上富有競爭力，還有用戶一如既往的支持，並表示他對2020年的持續增長充滿信心。

(工商 )