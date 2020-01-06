中國上市公司市值管理研究中心6日發佈《科技股引領牛市——2019年A股市值年度報告》顯示，截至2019年底，A股市值規模已達59.2兆元人民幣據《中證報》報導，與此同時，A股市場整體估值水準繼續回升，本益比從前一年的14.45倍升至20.17倍。

展望2020年，該報告預計，隨著大陸國內外經濟環境的改善，A股市場將在科技板塊繼續引領下進一步走強。

(旺報 )