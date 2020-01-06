2019年A股市值破59.2兆人幣 本益比回升 20:182020/01/06 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國上市公司市值管理研究中心6日發佈《科技股引領牛市——2019年A股市值年度報告》顯示，截至2019年底，A股市值規模已達59.2兆元人民幣據《中證報》報導，與此同時，A股市場整體估值水準繼續回升，本益比從前一年的14.45倍升至20.17倍。 展望2020年，該報告預計，隨著大陸國內外經濟環境的改善，A股市場將在科技板塊繼續引領下進一步走強。 (旺報 ) #a股 #市值 #報告 #繼續 #市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020熱錢湧現 A股、港股迎機遇 04:092020/01/02 焦點新聞 庫克寫紀錄... 蘋果市值 8年添1兆美元 04:102020/01/02 財經要聞 《港股》受貿易利多激勵，恆指開紅盤 10:002020/01/02 財經 《韓股》權重股續當提款機，韓股收跌1.02％ 15:572020/01/02 財經 普華永道預估今年香港IPO集資額達2600億港元 16:412020/01/02 財經 《港股》川普、人行送紅包，恆指收漲1.25％ 16:482020/01/02 財經 A股市值漲 美的超4000億人幣 04:092020/01/04 焦點新聞 A股開戶數再創高 年輕人是主力 04:092020/01/05 話題觀察 陸智庫：大陸2020年消費零售料增8％ 11:572020/01/06 財經 長抱美國特別股 2020表現可期 17:532020/01/06 財經 財經熱門新聞 步步驚心 美股崩跌的六大凶兆 - 財經 資金燒光死一片！ 336家新創陸企瘋搶市卻倒閉 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 瘋搶台積電5奈米！華為輸了 最大咖恐是… - 財經 傳美向荷蘭施壓 ASML向陸企出售設備受阻 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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