國民黨新北市立委候選人邱烽堯推出「慶富超貸弊案」的選舉文宣。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

選戰進入倒數，國民黨新北市立委候選人邱烽堯推出「慶富超貸弊案」的選舉文宣，對手民進黨立委候選人江永昌認為是抹黑、惡意散佈不實文宣，今（6日）下午前往新北地檢署提告。邱烽堯則回應，並非是抹黑，不排除反告對手誣告。

邱烽堯推出的文宣中提到，慶富超貸案弊案重重，13位民進黨立委竟聯手阻擋調查？請問江永昌、邱議瑩、郭正亮等13位委員，究竟為何要阻擋慶富超貸弊案的調查？請向全台灣人民說清楚。

文宣提及，民進黨選前大撒幣，貪腐養肥貓、債留子孫不手軟？蔡英文、民進黨難道不該向台灣人民交代清楚？文中更強調，「恢復特偵組，全民抓貪腐！」

江永昌認為國民黨惡意散佈不實文宣，今（6日）下午前往新北地檢署提告違反選罷法及加重毀謗罪。江永昌指出，根據2017年10月18日的立法院議事紀錄，當時立法院財政委員會成立調閱小組，他就是三位同意的委員之一，他對慶富案的態度就是「社會大眾有疑問，我們就調查。」這個態度沒有改變，也不會改變。

江永昌強調，他在整個慶富案全都是贊成調查，怎會對調查有意見，查立法院的公報也可以查到當時的表決情況，所以不容他人誣指他沒做過的事，他一定要捍衛自己的清白。

邱烽堯則回應，都是根據事實資料，並沒有抹黑情勢，國民黨副發言人黃心華、高雄市議員陳麗娜、陳美雅、不分區立委候選人吳怡玎等人，去年12月於國民黨中央黨部針對慶富案召開記者會，陳麗娜當時就表示，慶富超貸案弊案重重，但民進黨的13位立委卻聯手阻止調查。

邱烽堯表示，這些訊息中天新聞台等媒體都有報導過，並非是抹黑，對於對方提告也相當不解，選舉僅剩下幾天，目前也不排除反告對手誣告。

(中時 )