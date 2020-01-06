馬英九、徐志榮發放春聯、紅包，民眾大排長龍熱情迎接、領取。（何冠嫻攝）

馬英九、徐志榮前往苗栗市勝利里進行問政說明會，力拚選勝。（何冠嫻攝）

前總統馬英九6日為立委徐志榮輔選，力拚連任，前往苗栗市黃昏市場、玉清宮參拜並發送春聯與紅包，並到勝利里舉行問政說明會，向選民懇託支持「2號韓國瑜、6號徐志榮、9號國民黨」，把握時間全力固票。

馬英九在徐志榮、縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍等人陪同下前往苗栗市玉清宮參拜並發放春聯。馬英九致詞介紹春聯詞句，「金鼠風光無盡藏、萬物熙和有餘香」，強調雖字體平庸，但無錯字。

隨後徐志榮與馬英九前往勝利里，獲大批支持者熱情歡迎。徐志榮指出，苗栗市勝利里為選戰最後一場問政說明會，象徵11日迎接勝利。他說，3年多來不管軍公教年改、一年改兩次的一例一休、同婚法、反滲透法等，都是聽在野黨，不聽人民百姓的心聲，因此為了中華民國的未來、子孫的安全要團結一心，下架這樣的政府。

馬英九則批蔡英文是違憲總統、斷交總統、獨裁總統。馬英九表示，蔡英文一上任就制定不當黨產處理條例，針對反對黨尤其國民黨，「在沒有經過法院許可情況下，剝奪我們的財產」，不管是凍結銀行存款、沒收拍賣財產等，完全違反憲法。他說，為何目前止，有3位高等行政法院的法官停止審判，就是因為他們認為法律有違憲嫌疑。

另，馬英九說，前總統陳水扁任內8年丟失6個邦交國，蔡英文「青出於藍」3年多來斷交7個國交。他說，有不少人反映這樣沒關係，因為都是小國、窮國，且繼續建交還要付出很多援助，但當他聽到當過行政院長的民進黨大老說斷交斷光正好，可以把台灣獨立，馬英九痛批「我聽到覺得他的無知幼稚，完全出乎人類想像」，他說，斷交就代表不承認中華民國是一個國家，影響主權。接著馬英九並針對蔡英文在沒有主管機關情況下，強行通過反滲透法，批她為獨裁總統。

(中時 )