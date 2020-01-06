韓國瑜今（6）日接受民視訪問時表示，為何總統要高高在上？如果有人說禿頭也不在意，並且如果在主權與經濟二選一，當然選主權，無庸置疑！

民視主持人指出韓國瑜是否講話不夠精準？韓國瑜回答說不會，若當選總統被說禿頭也很開心，他不在意。韓也反問：禿頭還是五短嚴重？主持人說外型不重要，韓表示謝謝！

韓國瑜也表示，六四當時他剃光頭抗議，呼籲北京重視香港，雙普選，在中華民國體制，民主自由不是洪水猛獸。2300萬人民保護主權，不動搖不退讓！

韓國瑜也強調，他沒迴避，70年來假想敵就是解放軍，對台灣威脅最大是中共，一點沒迴避！

主持人質疑，當上總統靠中國大陸賺錢，是否有前提？面對認同九二共識、認同一中？

韓國瑜回應說，這像擠油渣，民進黨擠到主權經濟二選一，是對他擠油渣。這是錯的，一，中國大陸市場佔台灣40趴，要不要？二，關稅同盟進不去，ECFA可能要廢除，要不要生存？我不認為只能二選一，也跟主權無關。主持人逼問，中國要你二選一？韓說，主權優先，無庸置疑。

(中時電子報)