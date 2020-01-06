綠營嘉義市王美惠疾呼「集中選票 ，國會過半」 20:352020/01/06 中時 廖素慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨嘉義市立委候選人王美惠疾呼「集中選票 ，國會過半」。（廖素慧攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨嘉義市立委候選人王美惠呼籲嘉義大團結，守護台灣主權。（廖素慧攝） 民進黨嘉義之夜大造勢活動，人山人海。（廖素慧攝） 民進黨嘉義之夜大造勢活動，支持者高喊「凍蒜」。（廖素慧攝） 民進黨今晚在嘉義市舉辦嘉義大團結造勢晚會，嘉義市立委候選人王美惠打台灣主權牌及地方建設牌，疾呼固票、催票，呼籲支持者要全力拉票，並鼓勵外地的子弟回嘉投票，集中選票，讓國會過半。 王美惠說，她當議員即提案連署爭取要蓋西區國民運動中心，未來若當選立委也一定配合市政府全力爭取地方的建設，包括降低鐵路高架化地方自籌款的負擔。 王美惠說，嘉義鄉親一定要集中選票，讓嘉義縣市3席立委全部都當選，蔡英文總統連任，才能固守台灣主權，她若當選立委，會更認真為嘉義市爭取建設，服務地方鄉親。 (中時 ) #地方 #王美惠 #立委 #嘉義市 #當選 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑鷹失事／賴清德取消嘉義市輔選行程 15:092020/01/02 政治 嘉義市長期照顧管理中心揭牌 黃敏惠打造宜居友善城市 17:122020/01/02 生活 嘉義市義教里長元旦病逝 將依法辦理補選 17:572020/01/02 政治 嘉市長照管理中心 揭牌 04:102020/01/03 地方新聞 嘉義市立委電視政見會4日登場 藍綠選將正面交鋒 22:072020/01/03 政治 繼水上造勢 6日藍綠嘉義市大拚場 18:512020/01/04 政治 美智庫：蔡當選北京已有三對策 韓當選情況也複雜 07:002020/01/05 國際 韓國瑜、蔡英文 明晚嘉義市短兵相接 警方戒備 19:382020/01/05 政治 台灣牛陪同掃街 綠營王美惠催票 11:272020/01/06 政治 14：53嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級 15:052020/01/06 生活 政治熱門新聞 趙少康贈韓20字新口號？竟讓來賓滿堂喝采！ - 政治 韓新北掃街 網看完驚呼：風向真的變了！ - 政治 沒包子了？蔡賴台南輔選 庶民現場直擊竟發這個！ - 政治 蔡台南輔選台下沒離開？一張圖曝真相！網：我信了 - 政治 台灣中邪？ 黃暐瀚：蔡總統臉書貼文完全是錯的 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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