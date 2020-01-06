民進黨嘉義市立委候選人王美惠呼籲嘉義大團結，守護台灣主權。（廖素慧攝）

民進黨嘉義之夜大造勢活動，人山人海。（廖素慧攝）

民進黨嘉義之夜大造勢活動，支持者高喊「凍蒜」。（廖素慧攝）

民進黨今晚在嘉義市舉辦嘉義大團結造勢晚會，嘉義市立委候選人王美惠打台灣主權牌及地方建設牌，疾呼固票、催票，呼籲支持者要全力拉票，並鼓勵外地的子弟回嘉投票，集中選票，讓國會過半。

王美惠說，她當議員即提案連署爭取要蓋西區國民運動中心，未來若當選立委也一定配合市政府全力爭取地方的建設，包括降低鐵路高架化地方自籌款的負擔。

王美惠說，嘉義鄉親一定要集中選票，讓嘉義縣市3席立委全部都當選，蔡英文總統連任，才能固守台灣主權，她若當選立委，會更認真為嘉義市爭取建設，服務地方鄉親。

(中時 )