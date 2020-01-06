交通部公路總局於替代道路指示牌上方設置Q版「幸福公鹿（路）」指示牌，建議用路人轉換路線。（何冠嫻攝）

公路總局在節連假期間推出多項交通優惠措施，讓出遊與返鄉民眾可省錢省時享好康。（何冠嫻攝）

避免交通壅塞，公路總局規畫國道替代道路。（何冠嫻攝）

公路總局第二區養護工程處針對台3線大湖風景區、台13線三義木雕街及勝興車站、台61線竹南路段國道3西濱交流道等易壅塞路段，規畫替代道路、資訊可變標誌（CMS）、路況廣播等，提供用路人掌握最新路況。

公路總局在春節連假期間，推出國道客運全票平均85折優惠、搭乘國道客運及台鐵轉乘在地客運享有基本里程，或市區客運一段票免費優惠，及多條台灣好行路線實施電子票證半價優惠措施等，還能讓遊客或返鄉民眾免於塞車之苦，並呼籲善用「iBus 公路客運」App軟體查詢乘車資訊。

另，台61線西濱快速公路去年底全線貫通，成第3條重要南北交通大動脈，公路總局因應春節假期，規畫27日（初3）、28日（初4）封閉國3西濱北上交流道，開放竹南交流道，呼籲用路人可沿台61線一路北上至桃園新北，或由西濱香山交流道聯絡道銜接國3繼續北上。另於疏運替代道路台61線設置Q版「幸福公路（鹿）」牌面導引民眾，跟著「公鹿」走，替代道路不迷路，解決壅塞問題，並沿線設置加油站、便利商店等牌面，方便民眾休憩補給。

針對縣內旅遊熱點，縣警局規畫泰安風景區車流下午3點後，機動管制苗62-2線進出，大湖地區路肩則放置交通錐禁止停車，調整相關路口號誌秒差及指揮交通。大湖警分局另成立「聯合護莓隊」加強台3線沿線巡邏、守望防竊，維護觀光品質。

(中時 )