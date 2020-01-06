中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰6日撰文稱，負利率政策是應對嚴重通縮型衰退的有力武器，但前提是能夠保證銀行存貸利差等「兩個利差」。在實踐中，大陸應當盡量珍惜貨幣政策空間，保持住作為主要經濟體當中少數實施正常貨幣政策國家的地位，避免出現嚴重通縮型衰退。

路透報導，孫國峰在「中國外匯」雜誌上撰文指出，負利率政策是貸款創造存款（LCD）理論的重要應用，銀行是貨幣創造的主體，負利率政策的核心機制是保證「兩個利差」，即銀行存貸利差和收益率曲線的期限利差，以保證利率低於資本邊際回報率，刺激企業投資，拉動經濟增長和物價水準回升，以應對通縮型衰退。

孫國峰續稱，負利率政策的效果取決於存款利率能否有效突破零下限，以保證兩個利差。只有如此，才能迅速發揮作用並在短期內退出；否則，可能會進入流動性陷阱。他又說，負利率政策存在負面影響，因此中央銀行應維持正常貨幣政策，盡量避免進入零利率或負利率區間。

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