韓國瑜今（6）日接受民視訪問，主持人問成立特偵組是否淪為鬥爭工具？韓國瑜表示，陳幸妤曾經說過民進黨誰沒收過他爸爸的錢？這不就是人證？況且認識他的人都知道他的為人，不會有此問題。

對於特偵組議題，民視主持人質疑是否淪為報復鬥爭工具？

韓國瑜表示，完全沒有這個問題，認識他的人都知道他的為人，包括以前民進黨的立法委員都知道，不會有這個問題。

韓國瑜也提到，陳幸妤曾經說，民進黨哪個沒收過他爸爸的錢？這不就是人證？

(中時電子報)