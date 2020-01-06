特偵組淪為鬥爭？韓國瑜：陳幸妤是人證 20:352020/01/06 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統候選人韓國瑜今（6）日晚上接受民視專訪。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜今（6）日接受民視訪問，主持人問成立特偵組是否淪為鬥爭工具？韓國瑜表示，陳幸妤曾經說過民進黨誰沒收過他爸爸的錢？這不就是人證？況且認識他的人都知道他的為人，不會有此問題。 對於特偵組議題，民視主持人質疑是否淪為報復鬥爭工具？ 韓國瑜表示，完全沒有這個問題，認識他的人都知道他的為人，包括以前民進黨的立法委員都知道，不會有這個問題。 韓國瑜也提到，陳幸妤曾經說，民進黨哪個沒收過他爸爸的錢？這不就是人證？ (中時電子報) #韓國瑜 #特偵組 #陳幸妤 也許您會感興趣 推薦閱讀 這一幕讓她濕了眼眶！瓊瑤3千字長文 狂讚韓國瑜32次「英雄」 14:402020/01/02 政治 挺韓大姊昨日病逝 遺願：票投2號韓國瑜！ 10:142020/01/03 政治 一張圖讓韓粉集體爆淚 大喊：我們只能靠你了 11:102020/01/04 政治 政策會韓選了這張照片當代表：我人生最感動時刻 19:082020/01/04 政治 直播》韓國瑜前進社子島 力挺孫大千翻轉社子島 16:362020/01/05 政治 獨家》兩屆金馬影帝公開挺韓國瑜！秦祥林誇他「百年難得一見英雄」 22:502020/01/05 娛樂 「百年難得一見英雄」秦祥林挺韓國瑜 04:102020/01/06 娛樂新聞 韓國瑜啟動「凱道勝利晚會」密碼 13:362020/01/06 政治 國民黨強調總統選舉非三腳督 呼籲集中選票投韓 13:152020/01/06 政治 韓國瑜參訪故宮 提南院「文化再造城鎮」構想 15:372020/01/06 政治 政治熱門新聞 趙少康贈韓20字新口號？竟讓來賓滿堂喝采！ - 政治 韓新北掃街 網看完驚呼：風向真的變了！ - 政治 沒包子了？蔡賴台南輔選 庶民現場直擊竟發這個！ - 政治 蔡台南輔選台下沒離開？一張圖曝真相！網：我信了 - 政治 看女生小腿失言？ 韓國瑜舉大小和尚反駁 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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