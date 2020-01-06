防濺陶鍋獲評審青睞，並成功商品化。（何冠嫻攝）

第118屆巴黎國際發明展台灣代表團共30人49件參展，一舉拿下7金15銀26銅及1項特別獎佳績，參展獲獎廠商中有6家來自苗栗，榮獲1金4銀1銅及1項特別獎成功將苗栗縣中小企業的競爭力推向國際。

透過地方產業創新研發推動計畫（SBIR），縣府工商發展處輔導廠商提案兼顧創新與商品化的可能性，計畫結束也持續與廠商連繫、輔導。來自苑裡、公館、通霄、頭份、銅鑼等6家中小企業，在巴黎國際發明展勇奪1金4銀1銅及1項特別獎，其中通霄鎮洪晟金屬、頭份市勁昇企業、公館鄉寶崙塑膠及銅鑼鄉坤璜股份有限公司，皆參與地方產業創新研發推動計畫，展獲佳績。

苗栗縣長徐耀昌自2017年規畫發明家與昇恆昌免稅店媒合會，讓專利商品得獎後有通路販售，整合各方資源創多贏局面。6日徐耀昌頒獎表揚獲獎廠商，肯定創新發明且具實用性，並邀請昇恆昌為發明家媒合通路行銷。

徐耀昌表示，縣府每年編列預算並向經濟部爭取經費，協助廠商創新研發，至去年底已核定補助96件、總經費6247萬餘元，縣內產業創新研發成果亮眼，盼創新發明的質與量持續上升。

(中時 )