45歲的春華，過去房事美滿，但最近幾次做愛，發現先生開始有「射不出來」的問題，讓春華感到相當困擾，但先生又說自己有高潮，只是不知道哪邊出了問題沒有射精，讓春華不禁開始懷疑，是不是兩人之間的愛變淡了？還是自己沒有滿足先生，讓先生對自己沒「性」趣？

首先，我們要安慰一下春華，這不是兩人感情變淡或先生「性」致缺缺的問題，只是先生出現了所謂「乾性高潮」（Dry Orgasm，或稱乾性射精）的情形。

宏恩綜合醫院泌尿外科主治醫師暨幸福醫師莊豐賓解釋，男性高潮的感覺，其實主要源自於大腦，當中樞神經達到高潮值，藉由交感神經興奮，就會傳遞訊息使陰莖肌肉收縮、做出射精動作，因此換句話說，高潮其實與精液是否射出並無關係。

博元婦產科醫師蔡鋒博表示，一般射精是指精液從前列腺、尿道，經尿道開口排放到體外，由球海綿體肌、坐骨海綿體肌、會陰肌肉以0.8秒規則間隔收縮，配合膀胱緊閉，才能正常射出龜頭。

但如果基於一些疾病、藥物、手術等因素，雖達到高潮，但精液無法正常從龜頭射出（例如射精管堵住），即稱為「乾性高潮」（或乾性射精）；若精液從前列腺、尿道射入膀胱，排尿時跟著尿液一起排出，則被稱做「逆行性射精」（retrograde ejaculation），兩者都屬於射精障礙的一種。

乾性高潮與逆行性射精，皆屬於男性射精障礙的一種。（圖片來源：pixabay）

莊豐賓以簡單的例子比喻，精液就像子彈，正常情況下，子彈應從槍口射出，而乾性射精，就是指子彈堵在槍管中，無法正常射出；逆行性射精，則是像子彈往後跑，跑到膀胱隨著尿液排出。

莊豐賓說，乾性射精與逆行性射精皆屬「射精障礙」的範疇，與「射精困難」（包括無法射精與延遲性射精）不同，若同樣以子彈來舉例說明，射精障礙（乾性射精與逆行性射精）是指子彈有因高潮而射出，只是射錯方向、彈道偏離，沒有正常射出。

而射精困難（無法射精與延遲性射精）則可能是連高潮都沒有達到，子彈難以或根本沒有射出。（詳細分類可見下圖）

（圖片來源：莊豐賓提供，吳孟瑤繪製）

乾性高潮的5個原因

造成乾性射精與逆行性射精的原因，可分為以下幾點：

1.藥物副作用：較常見如治療攝護腺肥大所使用的甲型阻斷劑，雖然能降低膀胱出口阻力、幫助排尿，但也容易造成膀胱頸緊閉不全，形成逆行性射精。另外一些治療精神疾病及高血壓的藥物，也可能影響。

2.糖尿病併神經病變：莊豐賓表示，糖尿病患者的周邊神經較差，自律神經失調容易造成膀胱頸緊閉不全，而發生逆行性射精，其中發生的機率約為32%。

糖尿病患發生逆行性射精的機率約佔32%。（圖片來源：pixabay）

3.手術後遺症：較常見的有像是因攝護腺肥大而開的「經尿道內視鏡前列腺刮除手術」，莊豐賓說，約90％的患者術後都會有逆行性射精的狀況產生。另外，像是一些腹部或骨盆的重大手術，如直腸全切除手術、脊髓手術等也都可能造成。

4.脊髓傷害：脊髓傷害的位置如果是第10個胸椎以上者（T10），交感神經的傷害可能造成膀胱頸緊閉不全，而發生逆行性射精。

5.其他因素：如後腹腔腫瘤造成的交感神經壓迫、膀胱頸傷害併閉鎖不全等。

由於精液可以被人體自行代謝吸收，因此莊豐賓表示，不論是乾性射精，或是精液隨尿液排出的逆行性射精，對健康基本上都不會有危害，頂多是部分男生看到自己沒有精液射出，會有射精不爽的感覺，或是像案例中的太太春華，誤以為是伴侶關係出了問題、另一半性慾降低等。

但唯一會受到影響的，是生育能力，莊豐賓建議，若是有生育計劃的伴侶發生這種情況，可以先求助泌尿科與婦產科，找出造成乾性或逆行性射精的原因，若是藥物造成，基本上只要停藥或是做藥物調整即可解決；若是因手術造成，則較不容易改善，需考慮做人工生殖。

但不論是何種性事問題，莊豐賓表示，門診中常見其中一方被另一半「強迫」前來看診（例如太太逼先生來看診），或是其中一方瞞著另一半看診。

莊豐賓說，很多性事問題其實也與情緒、心理壓力有關，建議不論是哪方有狀況，都應伴侶雙方一同前往就診，兩人共同解決問題，才能達到最有效的治療。

(中時電子報)