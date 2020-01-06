韓粉拿到簽名高興歡呼。（張薷攝）

國民黨總統候選人韓國瑜昨挺進社子島深綠票倉，到葫蘆寺參拜，韓粉湧進寺內熱情揮舞著國旗夾道歡迎，看到韓國瑜到場，熱情瘋狂高喊「韓總統好」，而有一名熱情韓粉，為要跟韓國瑜要簽名，希望韓國瑜可以在他背上除了簽名之外，還可以寫上「盡忠報國」四個大字，宛如當年岳飛母親為岳飛刺字，希望他能報效國家般，引來現場粉絲狂歡。

韓國瑜聽了忍不住大笑，最後仍落上自己的大名，雖然粉絲沒有得到盡忠報國這四字，但還是興奮高昂的直呼，「終於拿到韓總的簽名了」，現場更是熱血沸騰，韓國瑜幾次感謝都無法中斷支持者歡呼，現場氣氛嗨到爆。

韓國瑜表示，葫蘆寺有拜有保佑，還唸了一小段般若波羅蜜多心經，「菩薩說的遠離顛倒夢想、心無罣礙」，和政治人物的服務一樣不分族群、地方、貧富，強調自己是「有神論者」，舉頭三尺有神明，做任何事一定會規規矩矩，所以在觀寺音普薩面前保證，如果選上總統，絕對不會作威作福，一定會為人民做牛做馬。

(中時 )