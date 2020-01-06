有日本網友在推特上貼出1張吃到飽餐廳貼在廁所的公告，公告中怒斥不想多付錢的客人將吃剩的食物倒到馬桶的惡行，讓網友看了都替店家叫不平。

公告的內容為:

「請不要把吃剩的食物倒到廁所。不考慮自己能吃多少量，像笨蛋一樣的點菜是自己的失誤，因為自己的失誤所產生的額外餐費就請好好付錢。比起食物被剩下，收額外的餐費，我們更高興的是客人將點的菜全部吃完。將有生命的食材倒在馬桶裡的行為，是身為人最差勁的行為。不在乎地做出這種事的人請別再來了。不爽！」

吃到飽餐廳通常會限時且規定拿的食物要吃完，有些客人拿多了吃不完又不想多付錢，因而做出這種讓人不恥的惡行。

此推文引起許多網友的迴響，有人說，「不敢相信居然有人將食物倒到馬桶裡！」「店家應該這樣清楚地說出來才對，同情！」「馬桶一定也會堵塞吧？生氣是理所當然的。」「如果倒食物導致馬桶堵塞，最糟的情況也可能被追究器物損壞罪。」

(中時電子報)