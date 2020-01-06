海洋青年創業基地將引領青年返鄉帶動產業創生。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府將竹南龍鳳守望哨改造成為「海洋青年創業基地」，6日揭牌啟用，配合慢魚運動政策，引領青年帶動產業創生，成為全國首座海洋青創基地。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊說明， 海巡守望哨建築已斑駁且鏽蝕，經清理整備活化，成為海洋青創基地，並邀請國際藝術師彩繪美化牆面等，攜手許多從事海洋活動的夥伴合作，打造成結合海洋環境、教育及青年產業等元素的創業基地。

勞青處指出，海洋青年創業基地為國內首創，規畫海漂物藝術創作空間的海藝室、提倡海洋教育友善環境和空間的海教室、海洋創作料理的海食堂3個主題空間，同時也是縣內3號青創基地。

6日苗栗縣長徐耀昌等人為基地揭牌啟用。徐耀昌表示，海洋青創基地象徵展現青動力的新氣象，並配合國際慢魚運動的政策推動，盼能打造「苗栗慢魚城鎮」品牌，再創苗栗海洋觀光新地標，吸引更多青年返鄉，帶動地方特色產業發展。

(中時 )