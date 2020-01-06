摩根士丹利中國市場策略師王瀅預期，2020年人民幣兌美元可望小幅走強，預計到2020年底人民幣匯價將來到6.85元。

香港信報報導，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強亦表示，2020年大陸宏觀逆周期政策力度不減，經濟小周期築底溫和復甦，加上大陸的城市化2.0及相關基礎設施建設將成經濟的重要發力點；伴隨中美經貿摩擦進入短暫的緩和階段，將對重塑企業一定的信心、再庫存方面有幫助。

邢自強指出，今年的全球經濟復甦將主要來自新興市場，而從整體來看，海外的逆全球化脫鉤風險、大陸國內的人口老化、經濟增長下行的風險並不會因為短期的小周期的復甦而有所改變，大陸積極的財政政策繼續推進，貨幣政策則保持穩健調節。

他又稱，城市化2.0及相關基礎設施建設將成為大陸經濟的重要發力點，尤其在打造智慧城市領域方面，未來10年的投資可能更多是軟基建、數位資訊基礎設施的投資。如果實施這些策略、結構性改革和科技新一代的基建投資做到位，可能到2030年大陸將出現5個平均人口達1.2億的都市圈、城市群。

(工商 )