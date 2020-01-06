高盛（Goldman Sachs）週一將黃金的三個月、六個月和十二個月預測維持在每盎司1,600美元，認為在地緣政治(目前是指美國與兩伊衝突)不確定性階段，避險的選擇，黃金比石油更好。
高盛出具了一份報告稱：「避險潛在的範圍非常大，這涵蓋了石油供應的衝擊，甚至是石油需求的破壞，這對油價是不利的。他補充說，在大多數結果下，黃金很可能反彈超過當前水平。」
上週末，美國總統川普威脅要對伊拉克實施制裁，因為巴格達要求美軍和外國部隊撤離，因為美國對伊朗殺害一名高級軍事指揮官的反應日益強烈。
對中東緊張局勢進一步升級的擔憂使金價升至近七年來的最高水平，川普揚言如果德黑蘭採取報復行動，將進行反擊。
在政治和金融動盪時期，黃金通常被視為另類投資。高盛表示：「地緣政治緊張局勢加劇導致金價上漲，足以嚴重破壞貨幣貶值。」他補充說，美伊緊張局勢升級將進一步提振金價。
高盛補充說，隨著地緣政治緊張局勢的進一步升級，對基本金屬的需求可能會減弱，經濟活動將會受到抑制。
文章來源： 路透
(中時電子報)
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