美國伊朗情勢緊張，美國國務卿蓬佩奧5日頻頻上電視接受訪問，試圖澄清美方立場並努力幫總統川普緩頰，不料連番被不領情的川普打槍。例如蓬佩奧前腳才否認美國計劃攻打伊朗文化遺產，川普立馬捅他一刀，嗆若伊朗膽敢行動殺害美國人，將會對伊朗的文化遺址下手。一個忙於收拾殘局，一個卻頻頻打臉，真難為了蓬佩奧。

蓬佩奧5日再譬如，蓬佩奧“很確定”伊拉克人民需要美國。話音剛落，伊拉克議會要求終止外國軍隊在伊拉克的軍事存在。他接連參加了CNN、ABC和NBC的節目。三場採訪中，主持人均問到川普威脅打擊伊朗文化遺產的行為，是否合法。蓬佩奧的回答一致：美國人的反擊是合法的、合理的、且符合憲法的。他似乎沒看到川普的推文，強調「總統並沒有說過要打擊伊朗文化遺產」。話才說完，川普搭專機返回白宮途中就對記者表示，伊朗的攻擊行為不受約束，為何美國不能「觸碰」伊朗的文化遺產，這說不過去。

此外，蓬佩奧也信心滿滿地說，伊拉克人民希望美國士兵續留在他們的國家，為反恐而戰。才結束採訪，伊拉克國會就通過決議，要求境內外國軍隊撤離。難怪網友推文不客氣地諷刺蓬佩奧，稱「蓬佩奧對自己的蠢深具信心。」

儘管蓬佩奧忙於美伊緊張關係降溫，但《華盛頓郵報》5日刊登了一篇報導，驚爆是卿蓬佩奧想斬首伊朗二號人物蘇萊馬尼，而非川普。郵報還說，如果美國防長現在還是馬提斯，上述一切根本不會發生。郵報分析稱，蓬佩奧的算計也很清楚，畢竟他強烈抨擊前任希拉蕊沒有在利比亞班加西保護好美國外交人員，假如這次在巴格達有美國外交官傷亡，他該如何交代。

(中時 )