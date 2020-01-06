《冰雪奇緣2》（Frozen II）雖在本屆金球獎問鼎最佳動畫失利，吸金功力卻所向無敵，去年11月上映至今，全球票房突破13億美元，正式超越2013年的原作，榮登史上最賣座動畫寶座。而影史票房最高動畫前三名，全都由迪士尼包辦。

睽違6年終於在去年11月問世的《冰雪奇緣2》，進入2020年第一個周末仍持續發威，截至5日全球票房約莫13.2億美元，打破原作《冰雪奇緣》締造的歷史紀錄，成為影史新的動畫賣座王。

迄至上周末，《冰雪奇緣2》北美票房4.499億美元，僅次於《超人特攻隊2》（Incredibles 2）和《海底總動員2：多莉去哪兒？》（Finding Dory），為北美影史第3佳，海外票房部分為8.753億美元。

《冰雪奇緣2》青出於藍，刷新《冰雪奇緣》2013-2014年所創的影史最高動畫電影票房紀錄12.8億美元。2018年出品的《超人特攻隊2》，全球票房12.4億美元，屈居《冰雪奇緣》之後。

《超人特攻隊2》雖出自皮克斯動畫工作室（Pixar）之手，但皮克斯早在2006年就被併入迪士尼娛樂帝國，加上《冰雪奇緣》和《冰雪奇緣2》，意味史上最賣座動畫前3名，全由迪士尼包辦。

《冰雪奇緣2》是迪士尼去年第6部票房達10億美元里程碑的作品，去年年底才上映的《星際大戰》系列最終章《STAR WARS：天行者的崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker），料將是第7部破10億美元的迪士尼電影，其他影業望塵莫及。

《天行者的崛起》全球票房已逾9.19億美元，可望在下周破10億美元大關。

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